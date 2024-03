Drammatico scontro tra camion e SUV in provincia di Latina | 25enne in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Un grave incidente stradale quello verificatosi questa notte lungo via Carano, ad Aprilia, dove un SUV e unbisarca, carico di automobili, si sono scontrati con violenza. L’incidente, avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Giannottolla, ha visto il SUV, un Land Rover, ridotto a un cumulo di lamiere a seguito dell’impatto con il. Il conducente del SUV, un giovane di 25 anni, è stato prontamente soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale “Città di Aprilia”, dove è attualmente in cura per leferite riportate. Il sinistro, che si è verificato intorno alle ore 19:00, ha provocato non solo il danneggiamento dei veicoli coinvolti ma anche la caduta di una delle auto trasportate dalla bisarca, che si è ribaltata sull’asfalto. Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di ...