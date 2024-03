Dramma nella kickboxing | manda l’avversario-amico in ospedale col cranio tumefatto | “Sono devastato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Chase Harley ha battuto Riine LeComte conquistando il titolo dei pesi super-leggeri in Nova Zelanda ma la gioia per la vittoria si è trasformata in tragedia. L'-rivale è stato ricoverato d'urgenza con l'asportazione di parte delper ridurre l'emorragia cerebrale: "Pregate per lui, ora rifletto su ciò che farò. L'ultima cosa che voglio è affrontare di nuovo una situazione simile"