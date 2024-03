Dragon’s Dogma 2 | le missioni stealth non sono per niente stealth

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tra le tante cose da fare in2 lesecondarietra le più interessanti e ricche di spunti. Ce n’è un tipo in particolare, però, che secondo alcuni utenti è stato realizzato in modo non impeccabile da Capcom, per usare un eufemismo: si tratta delle. Secondo alcuni giocatori, infatti, queste, che dovrebbero richiedere una maggiore attenzione e un approccio silenzioso e furtivo, fallirebbero nell’intento di sfidare gli utenti in questo senso. Qualcuno arriva a definire lele peggiori in assoluto presenti in2. Il problema è che, anziché mettere sotto pressione i giocatori con una maggiore ...