Draghi per von der Leyen Altra capriola di Giorgia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La presidente del ConsiglioMeloni ha perso la pazienza nei confronti del suo ministro e vice premier Matteo Salvini. Fonti ben informate dicono che di pazienza con i suoi alleati ne abbia avuto poca fin dall’inizio, iconico il suo “non sono ricattabile” nei confronti di Silvio Berlusconi, ma le elezioni europee alle porte hanno alzato la temperatura del conflitto. Meloni sta meditando l’abbandono di Ursula von dercome candidata presidente di Commissione per virare su MarioLa situazione è quella degli ultimi mesi. Salvini annaspa in cerca di voti richiudendosi nella destra sovranista europea a braccetto con Le Pen e il resto della squinternata combriccola. Meloni non vuole e soprattutto non può poiché la versione che ci è arrivata a casa dopo la nomina a Palazzo Chigi è molto diversa da quella pubblicizzata in ...

Mercoledì davanti alla buvette di Montecitorio, mentre nell'aula si svolge il dibattito alla vigilia del Consiglio europeo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, fa il punto ... (iltempo)

Scontro in aula contro Fdi: "Case sociali ai fiorentini" - All’improvviso il delirio in aula. Un emendamento del capogruppo Fdi Alessandro Draghi ha scatenato il caos in Consiglio comunale, nei giorni dedicati al dibattito sul Piano operativo comunale, con il ...lanazione

"Ora un Cpr a Sollicciano". E il caso diventa politico - Sovraffollamento, condizioni igieniche precarie, atti di autolesionismo e continue scintille fra detenuti e guardie penitenziarie. L’ultima due giorni fa con una guardia sequestrata da un detenuto che ...lanazione

Una svolta per il debito comune - Le risorse per tutti i "balzi in avanti" cui l'Ue è chiamata potranno essere reperite solo con il salto di qualità degli euro-bond ...ilsussidiario