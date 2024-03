Doveva correre alle Europee da solo E invece Renzi invoca la Bonino

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È il caso di prendere i popcorn. Perché lo spettacolo che i leader dei cespuglietti di centro, e dintorni, promettono di dare in questi giorni, in vista delle elezioni di giugno, li merita tutti. A partire dai due ex soci alla guida di Azione e Italia viva, ovvero Carlo Calenda e Matteo. Chiudendo la conferenza programmatica del partito a Milano, il 23 marzo,ha dichiarato quanto segue: “Se dovessimo andare da soli, partendo da un risultato del 3/3,5%, immaginiamo il 3% per essere polemici con noi stessi, per avere la percentuale che fa la differenza”, cioè la soglia di sbarramento del 4%, “ci servono 250mila voti. Li fai con il tam tam di persone che raggiungi agevolmente se ci credi”. L’ex premier Matteobrucia sul tempo Calenda e si accomoda nell’ammucchiata dei partitini E ancora: “Non lo so nemmeno io se corriamo ...