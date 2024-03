Dove si trova la linea ferroviaria più lunga del mondo? Ben 9288 km di binari

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si estende per oltre 9mila chilometri, grazie ai quali si è conquistata il titolo della piùal. Un percorso su rotaie per la cui realizzazione sono stati necessari 25 anni di lavoro, grazie ai quali, però, è stato ottenuto un risultato stupefacente, tanto da essere considerata uno dei principali motivi di orgoglio per il popolo russo. la Transiberiana ha collegato territori isolati – ilcorrieredellacitta.comStiamo parlando della ferrovia Transiberiana che conta ben 150 fermate e che unisce Mosca a Vladivostok in un percorso che dura ben 8 giorni. L’inizio dei lavori, con tanto di cerimonia, alla quale presenzio il figlio dello zar Alessandro III, Nicola II che simbolicamente trasporto una carriola di terra, risale al 31 maggio del 1891 per essere terminati il 5 ottobre del 1916. Chi volle ...