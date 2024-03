Dormitorio abusivo scoperto a Termini | “21 persone stipate in 70 metri quadrati” | FOTO

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Stazioneclandestinodalla Polizia Locale. Dormivano in 21 in due micro-appartamenti, il tutto in maniera completamente abusiva. A gestire gli alloggi un cittadino straniero: la vicenda. L’intervento della Polizia Locale a– (ilcorrieredellacitta.com)Da magazzino a. Due minuscoli appartamenti, appena di 30 e 40. Per ben 21 posti letto. E chissà quale era il prezzo imposto da chi gestiva gli alloggi – un cittadino straniero – che evidentemente non si era fatto scrupoli a sfruttare la fragilità diche non potevano permettersi un’altra sistemazione. La scoperta è stata fatta ieri mattina, martedì 26 marzo 2024, nei pressi della Stazione Termine dalla Polizia Locale di Roma Capitale che ...

