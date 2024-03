Doppio successo nel Canottaggio Prati è bronzo nel singolo senior a Piediluco Traversa è il re dell’indoor rowing

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si è concluso con une un decimo posto per Marco(a destra) il 38° memorial D’Aloja, gara internazionale svoltasi a(Terni). Alla prima gara internazionale per il giovane canottiere ravennate coi nuovi colori misti Fiamme Gialle - Canottieri Ravenna, sono arrivati piazzamenti incoraggianti. Alla rassegna diil 20enne di San Bartolo si è cimentato nelassieme a Tedoldi (10° posto complessivo col tempo di 6’51’5), e nel, dove ha conquistato ilin 7:47:09, a quattro secondi dall’oro di Italia1 e poco più di un secondo dall’argento. Un ravennate re. È Donato(a sinistra) che – nella categoria ...

