Dopo la sfida con Orzinuovi Due turni di squalifica a Pansa Vigevano prepara il ricorso

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Due giornate dia coach Lorenzoe 1.667 euro di multa alla società. Così il giudice sportivo si è pronunciato in ordine all’espulsione del tecnico ducale a pochi minuti dall’inizio del secondo periodo della partita poi vinta (91-70) contro la Agribertocchi, un match delicatissimo in chiave salvezza. In quel frangenteha apertamente cercato il fallo tecnico per invertire l’inerzia della partita e ne ha ricavato una espulsione diretta, sanzione rarissima ad ogni livello a meno di gesti eclatanti. "Io penso che se un giocatore o un coach non sono in grado di reggere la pressione – commenta coach– non possono ambire al top; lo stesso dovrebbe valere per un arbitro. Credo che con un direttore di gara più esperto tutto si sarebbe risolto con un fallo tecnico. Nel ...