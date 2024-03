Dopo il voto Onu sulla tregua Salta il tavolo dei negoziati | Netanyahu ritira la delegazione Hamas | ormai Israele è isolato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il muro contro muro sul destino di Gaza prosegue secondo inesorabili linee di forza, con dinamiche ostili e parallele sul campo di battaglia e sul piano diplomatico. Resistono, ma fortemente depotenziati, i colloqui di Doha (in Qatar).chiede "un cessate il fuoco completo, il ritiro totale dalla Striscia di Gaza, il ritorno degli sfollati e un vero scambio di prigionieri".si alza dal. Il ’no’ si dispiega su tutta la linea. Il premier Benjaminnon accoglie il cessate il fuoco per il mese del Ramadan votato dal Consiglio di sicurezza dell’Onu (con la decisiva astensione degli Stati Uniti), e neppure gli inviti dell’amministrazione Biden a "non condurre un’operazione su larga scala di terra a Rafah". Il comando israeliano rivendica anzi i raid aerei su "60 obiettivi terroristici" nella ...