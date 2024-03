D’Onofrio | «Acerbi? Sentenza impeccabile Non si può comparare con i casi precedenti»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sullaespressa ieri dal giudice sportivo Mastrandrea, in relazione al, a questo punto presunto, episodio di razzismo dinei confronti di Juan Jesus è intervenuto su Libero Paco, avvocato specializzato in diritto sportivo e professore dell’Università di Bologna. Secondo l’avvocato il dispositivo pubblicato dalla Serie A è formalmente. Inoltre, paragonare questo caso a similipuò non essere corretto per tutta una serie di ragioni.formalmenteChiede Libero all’avvocato: “formalmente, non essendoci prove della colpevolezza di?” «Lo è. Evidentemente c’è stato un diverbio in campo ma, non essendoci ...