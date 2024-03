Donatelli e Petrarulo PD | “Grottaglie non è una città per anziani”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoL’Ambito Territoriale Sociale (ATS) composto da 11 Comuni conComune capofila ancora non ha approvato il Piano Sociale di Zona 2022-2024. Unico fra i sette Ambiti della provincia di Taranto. Pur sollecitato più volte dalle organizzazioni sindacali ha praticamente disatteso l’impegno a convocare il tavolo di concertazione per la predisposizione del nuovo Piano Sociale di Zona previsto dal Piano Regionale delle Politiche Sociali. Ciò ha costretto i sindacati a denunciare tale inadempienza all’assessorato al welfare della Regione Puglia. Nonostante l’assenza del suddetto Piano, il 22 marzo scorso il Consiglio Comunale è stato chiamato a modificare la “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio assistenziali e socio sanitari”. In tale occasione abbiamo assistito al classico scaricabarile da parte del ...