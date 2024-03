DogVsLemon | la sfida TikTok del limone al cane che può uccidere il nostro amico a 4 zampe

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La nuovasocial diventata virale su, può sembrare un siparietto scherzoso e divertente, ma come ha dichiarato la veterinaria britannica Anna Foreman può essere un vero rischio per il. La challengediventata virale suconsiste nel lanciare una fetta dial proprio, che quasi sicuramente la prenderà al volo grazie ai suoi riflessi prontissimi, e che poco dopo inizierà a storcere il naso e a fare facce buffe per via del sapore del. In particolare, è diventato virale il video di una donna ungherese che tira una fettina dial proprio bassotto, che dopo averlo preso al volo fa delle smorfie per il sapore aspro del ...