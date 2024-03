Djokovic lascia coach Ivanisevic | da Federer a Sinner e Rune | i divorzi illustri nel tennis

Novak Djokovic c’è. Il numero 1 al mondo ottiene l’undicesima semifinale della carriera negli Australian Open battendo in quattro set Taylor Fritz : punteggio di 7-6 4-6 6-2 6-3 in una sfida ... (oasport)

Le 12 ore trascorse in campo nei primi tre turni si sono fatte sentire per Adrian Mannarino, spazzato via dal più quotato Novak Djokovic nel match valido per gli ottavi di finale degli Australian ... (sportface)