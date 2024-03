Djokovic in crisi cambia | addio al tecnico Ivanisevic

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Novaksi separa da Goran. Per annunciare la fine della collaborazione iniziata nel 2018 con il coach croato , vincitore a Wimbledon nel 2001, il campione serbo ha scelto il proprio profilo Instagram. Nole si aggiunge così alla già lunga lista di atleti che di recente, per iniettare nuova linfa nella propria carriera, hanno deciso di voltare pagina: come Jannik Sinner e Matteo...