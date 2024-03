Dissesti idrogeologici e frane | Limata e Feleppa FI | “Bisogna finanziare la prevenzione e non gli interventi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “fare un censimento a monte, non aspettare drammi che costano molto di più alla collettività. – così in una nota a firma congiunta di Sebastiane Angelo, rispettivamente responsabili provinciali di Forza Italia per il settore delle politiche agricole e dell’ambiente, energia e Protezione Civile. “Di recente è stato avviato dal presidente della provincia il procedimento di pubblicazione del bando per l’affidamento di una gara, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione e coordinamento dei lavori di ripristino di due strade provinciali: un punto della Strada provinciale n. 109 “Vitulanese” nel comune di Cautano, e la strada provinciale n. 53 tra Castelvetere Valfortore e Tufara e in entrambi i casi si è arrivati all’estremo, a danni indigenti e soprattutto al mancato servizio ...