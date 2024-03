‘Dinner Club’ | in corso le riprese della terza stagione | ecco il cast ufficiale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Non c’è due senza tre. E dopo il successo delle prime due stagioni, torna Dinner Club, il food travelogue di Prime Video ideato e prodotto in Italia. I nuovi episodi promettono grandi sorprese grazie a undi prim’ordine con alcuni volti amatissimi dal pubblico. A viaggiare per il Belpaese – e a tavola con lo Chef stellato Carlo Cracco – saranno: gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli. Logo da Ufficio Stampa Nelle edizioni già in streaming, la serie ha coinvolto tra gli altri Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino e Luciana Littizzetto, alle prese con avventure gastronomiche a tratti comiche. Tra le zone italiane toccate, il Delta del Po, Puglia & Basilicata, Sardegna, Cilento, Maremma e ...