Dimissioni Festa | il PD | “No al giustizialismo | la cattiva politica si batte con la buona”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Non siamo interessati alla caccia alle streghe ma che emerga la verità, questo sì. Per noi, ed è la nostra priorità, questa è l’ora della responsabilità. Se davvero si hanno a cuore le sorti di Avellino. Ed è su questo terreno che il Partito Democratico, nel tempo che ci separa dall’appuntamento elettorale di giugno, intende misurarsi. Ed è su questo impegno e sulla capacità di offrire una visione nuova e diversa di città, rispetto a quella che ci è stata proposta e per certi versi imposta in questi ultimi cinque anni, che intendiamo essere giudicati dai cittadini. Se è giusto ed ovvio che la giustizia faccia il suo corso e verifichi con gli strumenti di cui dispone che quanto messo in campo al Comune di Avellino in questi anni sia stato fatto in maniera trasparente e senza opacità, è altrettanto giusto che in questo momento così complesso la ...