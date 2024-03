Dimenticare una persona è un’occasione per riscoprire se stessi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024)unasignifica ancheuna parte di noi, quel pezzo di identità che abbiamo costruito con quel compagno o quella compagna di (un pezzo di) vita. Non è per nulla semplice, al di là dell’ufficialità della storia o della sua longevità: dire addio davvero a qualcuno che ha suscitato in noi emozioni potentissime è un lavoro faticoso. I copioni del periodo che segue la fine di una relazione tendono ad assomigliarsi un po’: messaggi decisamente non essenziali, stalking sui social, qualche sessione di sesso che, sì, sembra molto inebriante perché il meccanismo del “gioco che può essere usato da altri” è potentissimo, ma ci lascia un hang over emozionale per nulla piacevole. Come fermare i comportamenti che, inosservati, causano la fine di una relazioneAlcuni elementi critici riusciamo a notarli facilmente mentre ...