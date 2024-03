Digiuno intermittente | l’esperto Iss | “Non serve a dimagrire e non è per tutti”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – No alle esasperazioni tra favorevoli e contrari al. Meglio attenersi alla scienza a partire dal fatto che questo regime alimentare “nonper il controllo del peso. Per coloro che lo studiano, questo metodo – che prevede di mangiare solo in finestre di 6 o 8 ore al giorno e poi digiunare le restanti ore –per azzerare il metabolismo. Questa ‘disintossicazione’ dà una risposta al mangiare troppo, tipica della nostra epoca nelle società occidentali”. Marco Silano, direttore del Dipartimento di malattie cardiovascolari, endocrine-metaboliche e dell’invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità, interpellato dall’Adnkronos Salute fa chiarezza sulche ha sempre più ‘tifosi’ e sostenitori ‘Vip’, nonostante i dubbi su un ...

