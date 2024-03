Difesa | Maiorano FdI | “In arrivo nuove risorse per l’Arsenale di Taranto”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tarantini Time Quotidiano“Si avvia l’iter per l’approvazione in Commissionedel programma di adeguamento e ammodernamento degli Arsenali e degli stabilimenti di lavoro della Marina Militare. Un segnale concreto verso delle realtà industriali di eccellenza specializzate nella manutenzione, ricerca e innovazione tecnologica navale. Il nuovo piano illustrato in Commissione interesserà anchee prevede, nel suo complesso, un investimento di ben 233 milioni di euro per ammodernare le infrastrutture, gli impianti ed i servizi di manutenzione delle unità navali al fine di rendere i siti conformi ai più recenti standard produttivi, antinfortunistici e ambientali. Gli arsenali militari costituiscono una importante risorsa per lain quanto capaci di garantire assetti produttivi pregiati e di elevatissimo livello tecnologico, ...