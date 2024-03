Difendiamo i ragazzini dall' amore tossico dei padri che li tutelano menando le mani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Chi salverà i figli deitroppo testosteronici? Nel volgere di pochi anni, siamo passatia lagna – molto diffusa nelle lande letterarie che mi capita di battere – circa "l'assenza del padre" (ricordo il compianto Vincenzo Cerami che in un incontro pubblico se ne doleva sinceramente, in seguito divenne la moda del momento), alla comparsa diche non solo si sono riappropriati del loro ruolo, ma che, per così dire, qualche volta fanno anche gli straordinari, forse gravati da ansia di prestazione. E, in alcuni di loro, particolarmente rozzi, questa prestazione straordinaria si traduce nel caro vecchio imprinting: giù botte. E, proprio come prima l'asserita assenza del padre concerneva i figli, anche adesso il ritorno della figura genitoriale maschile rischia di tracimare proprio quando è in gioco un malinteso senso di ...