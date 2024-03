Diete speciali | premio agli aspiranti chef

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un contest per valorizzare le eccellenze esistenti nei corsi di Tecnico di cucina negli istituti di istruzione e formazione professionale della Lombardia. Nelle cucine professionali della Fondazione Mazzini si è svolta la terza edizione del concorso regionale per, destinato a evidenziare le competenze professionali indispensabili per la preparazione di piatti adatti ai commensali che hanno intolleranze e allergie alimentari. Tra ingredienti di stagione e del territorio, le scuole si sono sfidate sotto l’occhio di docenti e, che hanno assistito alle preparazioni e hanno poi assaggiato le creazioni che hanno unito gusto e benessere. La gara è stata vinta da una studentessa di casa. Al primo posto si è infatti classificata Michelle Carioscia che ha ricevuto un assegno del valore di 2mila euro. L’alunna della ...

