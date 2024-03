Dieci canzoni bellissime dedicate al mese di aprile

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Sometimes it snows in April - Prince Un gran pezzo piano voce e chitarra acustica. Il testo racconta i ricordi di Christopher Tracy, il personaggio di Prince in Under the Cherry Moon ed esprime il desiderio di ricongiungersi a Tracy in paradiso. Prince ha eseguito la canzone dal vivo abbastanza spesso nel corso degli anni, a volte usandola come bis finale per concludere lo show. Il brano è stato riscoperto dopo la morte del genio di Minneapolis il 21del 2016. April come she will - Simon & Garfunkel La canzone è stata scritta nel 1964 mentre Paul Simon si trovava in Inghilterra. Il testo utilizza la natura mutevole delle stagioni come metafora dei mutevoli stati d'animo di una ragazza. Un gioiello acustico e brevissimo dall'album capolavoro The Sounds Of Silence. April in Paris - Count Basie Un brano composto da Vernon Duke, con testi di Yip Harburg, nel ...