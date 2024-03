“Dicevano che sarei diventato ricco senza sforzi | invece ho perso tutti i soldi” | finisce sotto inchiesta Lyoness | l’ingannevole sistema di business che spopolava su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Questa riportata è una intricata vicenda – rivelata e ben documentata da Fanpage – in cui si intrecciano più temi: da quello finanziario a quello giudiziario, passando per i social, ile il network marketing. Fino a quello più umano, legato alle fragilità e all’ingenuità di chi si è indebitato convinto che sarebbetanti. Chi, colto in un momento di incertezza, si è licenziato per seguire una strada che, però, pare non portasse da nessuna parte. L’8 giugno 2023 la Corte di Giustizia Europea ha spiegato che i promoter di questa società sono dei consumatori agli effetti e hanno, per questo, diritto al rimborso, chel’azienda nega loro considerandoli degli imprenditori indipendenti. Di cosa si sta parlando? Proviamo a ...