Diablo 4 su PC Game Pass richiede l’installazione di Battle net

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’arrivo di4 su Xboxe PCè imminente. Da domani gli abbonati al servizio Microsoft potranno mettere le mani sul primo gioco Blizzard dopo la chiusura dell’acquisizione dello scorso anno. Per gli utenti PC, però, c’è una conferma che potrebbe non essere molto gradita. Come riportato sulle pagine social di Xbox e sul sito ufficiale, infatti, per poter accedere alla versione di4 inclusa in PCsarà necessario installare sul proprio PC.net. Il launcher di Blizzard sarà un requisito necessario per poter avviare il gioco, cosa che sta facendo storcere il naso ad alcuni utenti e che si sperava di poter evitare. Per quanto riguarda le istruzioni operative, una chiara infografica di Xbox ha ...

