Derby spettacolo Legnano | blitz al Vigorelli Rhinos Milano sconfitti dalle “rane“ nero-argento

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bellissimo e combattuto illombardo tra Frogs e, una partita giocata in uncon tanto pubblico. Protagonisti assoluti i due “import“ di, Eystin Salum e Damon Sheehy-Guiseppi, capaci di trascinare la loro squadra ad una vittoria importantissima per le ambizioni delle “in ottica playoff. Dopo una partitamille emozioni, la sfida valida per la quarta giornata del campionato di I Divisione, ha visto la vittoria dei legnanesi sui milanesi per 28 a 27. "E’ stata una partita al cardiopalma – esordisce il presidente Ettore Guarnieri -. Abbiamo fatto tanti errori, ma i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine". Diversi Frogs si sono messi in mostra: "Ottima prova di Damon che partita dopo partita ...

