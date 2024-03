Delitto Corini | chiesti 14 anni e due mesi per la sorella “Sedativo iniettato al fratello per un mix di moventi”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Spezia, 27 marzo 2024 – “Deve essere condannata a 14e 2di reclusione per omicidio volontario Marzia”, medico anestesista, accusata di aver ucciso, il 25 settembre del 2015, con un'overdose di Midazolam, un, ilMarco, avvocato di vip e calciatori e che era malato terminale di cancro, nella sua casa di Ameglia (La Spezia). La richiesta è arrivata stamani dalla procuratrice generale di Milano Francesca Nnel processo d'appello bis, che è iniziato nel capoluogo lombardo, dopo che la Cassazione lo scorso anno ha annullato con rinvio l'assoluzione per la donna che era stata decisa dalla Corte d'Appello di Genova nel maggio 2022. Corte che aveva ribaltato la condanna del primo grado. Secondo la pg ...

