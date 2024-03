Daniele Capezzone | Assange non è il nostro Navalny

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ora sapete – a onor del vero, lo sapevate anche prima – quale credibilità avessero i commentatori e i gazzettieri che, nel febbraio scorso, quando l'Alta Corte di Giustizia britannica è stata chiamata a pronunciarsi sulla richiesta statunitense di estradare Julian, si erano affrettati a descriverecome ilAleksej, e quindi – per logica estensione – le nostre democrazie occidentali come equivalenti e intercambiabili rispetto all'autocrazia russa. Il giochino retorico dei nostri rossobruni (a cui l'Occidente fa orrore, ma che – chissà come mai – stentano a trasferirsi nei “paradisi” di Pechino, Teheran e Mosca) era insidioso, ingannevole, suggestivo, ma in ultima analisi rozzissimo, grossolano, intellettualmente disonesto: parificare Londra e Washington a Mosca, affermare un generico ...