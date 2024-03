Dall’aiuto elettricista al turnista per la stampa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Aiuto, 1 posto Sede di lavoro: Paderno Dugnano. Codice offerta Afolmet: 74478. Contratto: tempo determinato finalizzato a indeterminato, orario full time. La risorsa si occuperà di manutenzione e installazione di impianti elettrici industriali. Preferibile esperienza pregressa di almeno 1 anno. Richiesta conoscenza del disegno elettrico. Patente B, preferibilmente automunito. Operatorereparto embossing, 1 posto Sede di lavoro: Bollate. Codice offerta Afolmet: 75478 Contratto: inizialmente determinato 3 mesi, orario full time 40 ore. La risorsa lavorerà in produzione occupandosi di goffratura su carta con l’utilizzo di macchinari specifici che saranno oggetto di formazione interna. Sono richiesti esperienza pregressa in produzione preferibilmente nel settore chimico, Diploma di scuola superiore, inglese base, patentino ...

La scuola chiede aiuto: "Spazi ridotti e angusti. Non ci sono aule per tutti" - Punto di riferimento a Magenta per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. Il preside: "Accogliamo duecento studenti ma potrebbero essere il doppio".ilgiorno

Centro per l'Impiego di Pompei, compagnia di navigazione cerca personale: al via le selezioni - Il Centro per l’Impiego di Pompei sta organizzando delle giornate di Job recruiting dal tema “Le grandi aziende incontrano il Centro per l’Impiego”. Sarà l’occasione, per le aziende che hanno aderito ...lostrillone.tv