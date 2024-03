Dalla Sicilia a Milano dopo il diploma ma la città era con me fin da bambino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Gullo* Quarant’anni fa esatti ho conosciuto. Giovanissimoto Isef (Istituto Superiore di Educazione Fisica, ndr), cercavo una provincia in cui fare domanda di supplenza. Mi piace, ogni tanto, guardare ad un momento importante e, rivedendolo, registrare gli eventi successivi come un deja vù al contrario. Oggi mio figlio Matteo è milanista, frequenta l’università in centro, sono da 15 anni dirigente scolastico e ho cominciato nel tempio della scuola milanese, il mitico Classico Berchet. Per anni ho raccontato la mia amata pallavolo da giornalista, sulle pagine milanesi dei quotidiani. Ami sono pure laureato in Giurisprudenza e ho conosciuto mia moglie, anche lei arrivata aquarant’anni fa. Eppure, la cosa che più mi sorprende è rendermi conto cheè venuta a ...

