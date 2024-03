Dalla P2 alle insinuazioni La battutacce inutili e superflue di Nicola Gratteri

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La discussione sulla proposta del Guardasigilli di introdurre test psicologici ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul Codice della Strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all'esame del Senato. «È una bella... (ilmessaggero)

Via libera dell'Aula della Camera al ddl sul Codice della Strada con 163 sì, i voti contrari sono stati 107. Il testo ora passa all'esame del Senato. «È una bella... (leggo)

Dottor Pet, la lettera della sorella ai funerali: «La malattia non l’ha cambiato, ironizzava anche su quella» - Tivoli, la lettera e l'emozione. «Oggi sono qui per raccontarvi una storia. E anche se ho paura di cedere alle emozioni, questo racconto lo devo a qualcuno che, senza dubbio, in ...ilmessaggero

Il Problema dei 3 Corpi: 5 film da vedere se avete amato la serie Netflix [LISTA] - Il Problema dei 3 Corpi è una serie di enorme successo (qui la nostra recensione) con tematica principale il contatto tra esseri umani e ...lascimmiapensa

Protesta in una scuola Montessori di Roma - Genitori, alunni ed ex alunni dell’istituto si oppongono alla richiesta effettuata Dalla scuola all’Ufficio Scolastico regionale di ampliare il numero degli ...laprovinciapavese.gelocal