Dal 2 aprile su RaiPlay arriva la serie “Una specie di scintilla”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – Sarà disponibile dal 2, Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, in esclusiva sula nuovalive action targata BBC “Unadi”, dal 20su Rai Gulp. Unadi, titolo originale “A kind of spark”, è unain dieci episodi sull’amicizia, il coraggio e la fiducia in se stessi, basata sul pluripremiato libro dell’autrice Elle McNicoll. Protagonista della storia è Addie, un’adolescente nello spettro dell’autismo, che venuta a conoscenza dei processi alle streghe avvenuti secoli prima nella sua città natale, Juniper, inizia a indagare. Il desiderio di essere se stessa di Addie si intreccia con il mistero storico di Maggie ed Elinor, due ...