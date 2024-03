(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dall’utilizzo deglialle auto disponibili per i, passando per i monopattini: cosa prevede il testo firmato Salvini

Il Nuovo codice della strada è all?esame finale in Aula. Il disegno di legge sulla sicurezza strada le voluto da Matteo Salvini applicherà alcune strette soprattutto per la... (leggo)

Il Nuovo codice della strada è all?esame finale in Aula. Il disegno di legge sulla sicurezza strada le voluto da Matteo Salvini applicherà alcune strette soprattutto per la... (ilmessaggero)

Il Nuovo codice della strada è all?esame finale in Aula. Il disegno di legge sulla sicurezza strada le voluto da Matteo Salvini applicherà alcune strette soprattutto per la... (ilmessaggero)

Dai neopatentati agli autovelox: via libera al nuovo codice della strada - Dall’utilizzo degli autovelox alle auto disponibili per i neopatentati, passando per i monopattini: cosa prevede il testo firmato Salvini ...ilgiornale

Approvato il nuovo codice della strada 2024 alla Camera, cosa cambia: tutte le regole e le novità - La Camera ha approvato il nuovo codice della strada 2024. Il testo non entra in vigore oggi, ma passa al Senato, dove dovrebbe ricevere il via libero definitivo ...fanpage

Esodo di Pasqua 2024: le giornate da bollino rosso e le previsioni del traffico. Il calendario - Durante le festività pasquali è previsto un importante aumento di traffico nelle principali arterie della viabilità italiana. Ecco quali saranno le giornate coinvolte, il bollettino del traffico ...moto