D’Agostino candidato alle Europee con Forza Italia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “27 marzo 1994-27 marzo 2024, il Ministro degli Esteri e Segretario nazionale di, Antonio Tajani, a Napoli, per i trent’anni del partito, ha ufficializzato la mia candidaturaelezioni”. Così in un post sui social il presidente dell’Avellino calcio, sindaco di Monteflacione e già deputato, Angelo Antonioper ufficializzare la sua nuova sfida politica. Lo fa contanto di stretta di mano al Vicepremie Tajani, in occasione dei festeggiamenti per i trent’anni del partito. “Quelli che verranno saranno giorni intensi, di grande impegno e responsabilità – afferma-. Sono pronto a cominciare questa nuova avventura. Al lavoro”, aggiunge. Una volontà, una scelta, che era già nell’aria da ...

D’Agostino con Tajani: il presidente dell’Avellino candidato alle Europee con Forza Italia - 27 marzo 1994-27 marzo 2024, il Ministro degli Esteri e Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Napoli, per i trent’anni del partito, ha ufficializzato la mia candidatura alle prossime ...irpinianews

Festa perde pezzi: D’Agostino pronto per le europee con Forza Italia - Difficile per il sindaco Gianluca Festa rimettersi politicamente in piedi. Indagato è stato costretto a lasciare. Però in video assicura che non si ritirerà e fa intendere che probabilmente sarà in ca ...corriereirpinia

Avellino, nel Pd scontro sul candidato a sindaco - A meno di tre mesi dal voto ad Avellino, unico capoluogo di provincia in Campania alle urne a giugno, si registra il caos per le candidature. Per giunta c'è un clima difficile per la bufera giudiziari ...napoli.repubblica