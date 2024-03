Da traghettatore a uomo della provvidenza | De Rossi si è preso la Roma

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Quella di San Siro con il Milan è stata la più classica delle partite spartiacque per il campionato; già da tempo era nell’aria il possibile esonero di Josè Mourinho ed effettivamente il rovescio maturato alla Scala del Calcio, ennesima prestazione stagionale sottotono dei giallo, ha rappresentato la pietra tombale sulla parabola dello Special One alla guida del club capitolino. Una squadra in crisi di risultati e di identità, fuori anzitempo dalla Coppa Italia (per manoLazio) e scivolata al 9° posto in campionato, teoricamente ancora agganciata al treno Champions ma senza dare la reale sensazione di poter lottare fino in fondo per un posto nell’Europa che conta. E con all’orizzonte un delicato playoff di Europa League con il Feyenoord per provare a centrare gli ottavi di finale ...