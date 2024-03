Da Sava a Napoli per laurearsi in medicina a 73 anni | lo aveva promesso a suo padre

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoA73corona il sogno di una vita e si laurea ine Chirurgia dopo 54. Loalprima che morisse, e Enzo Fernando Buccoliero ha dato seguito a questo desiderio, nell’aula del complesso di Santa Patrizia dove si sono svolte le sedute di laurea ine Chirurgia dell’Università Vanvitelli di. Enzo ha organizzato un piccolo pullman per portare parenti e amici da, in provincia di Taranto, a, per condividere la gioia e la commozione, dopo avere discusso la sua tesi in Malattie nervose e mentali dal titolo “Parkinson e parkinsonismi atipici (plus)”, assegnatagli dal suo relatore, Antonio Gallo, professore associato di Neurologia presso la ...