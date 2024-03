Da aprile stop al contributo straordinario del bonus sociale luce | ecco i nuovi importi per le famiglie in condizioni di disagio economico

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Daaddio aldelche, ad oggi, si somma a quello ordinario riservato alleindio fisico. Pensato per fornire un aiuto aggiuntivo durante la fiammata dei prezzi dell’energia, ilera stato introdotto nel 2023 per poi essere riconfermato nel primo trimestre del 2024. Daquindi si tornerà alla versione base delelettrico, con un importo quantificato direttamente da Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). L’importo dell’agevolazione non sarà “flat”, ma varierà a seconda del numero di ...

Dal prossimo 2 aprile , non sarà più possibile parcheggiare in piazza Boccaccio. Questi gli ultimi sviluppi relativi allo stato d’avanzamento del cantiere del centro urbano, a seguito ... (lanazione)

I rimborsi Trenord per i ritardi cambiano meccanismo di erogazione a partire dall’1 aprile . Se prima il rimborso Trenord per ritardo era automatico, con la nuova procedura sarà il viaggiatore a ... (quifinanza)

La data chiave è il 4 aprile 2024. Sarà l’ultimo giorno per le comunicazioni su sconti in fattura e cessioni di crediti relative all’anno 2023. Il decreto sul Superbonus del governo Meloni rende ... (open.online)

La Sette Laghi non ha pediatri da “prestare” all’ospedale di Gallarate: restano i medici della cooperativa - Nonostante bandi e avvisi per incarichi individuali, per tutto aprile rimangono i gettonisti anche nei turni di guardia cardiologia. Dal primo maggio va in pensione il primario della ginecologia ...varesenews

La Cgil avvia la campagna referendaria. Quattro quesiti contro Jobs Act e precariato e appalti selvaggi - Parte la campagna referendaria della Cgil che prevede la raccolta di firme por portare al voto quattro quesiti. Riguardano i licenziamenti illegittimi, a partire dallo stop al contratto a tutele cresc ...ilfattoquotidiano

Sconto e cessione addio per tutto e tutti, stop anche alla remissione in bonis - Con un decreto a sorpresa firmato dal Ministro dell'economia, approvato dal Consiglio dei ministri il 26 marzo, sono state cancellate tutte le opzioni. stop anche alla remissione in bonis ...ediltecnico