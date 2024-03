Cybersecurity | ospedali nel mirino | Cartelle cliniche dei pazienti rubate

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dati trafugati,sottratte ebloccati. L'emergenza sanitaria non è confinata solo nei reparti o tra il personale, ma si insinua anche all'interno dei sistemi informatici. Lanegliè un tema scottante a livello mondiale, e l’Italia, purtroppo, non si sottrae. Segui su affaritaliani.it

L'Università di Pisa conferisce l'Ordine del Cherubino al Marsalese Giuseppe Anastasi - Il professore marsalese Giuseppe Anastasi, docente di ingegneria informatica, già Direttore del DII e attualmente prorettore per la transizione digitale all'Università di Pisa, assieme ad altri 19 doc ...tp24

A Gaza non è cambiato niente - Gli Usa si astengono e all’Onu passa la risoluzione di cessate il fuoco: Netanyahu è infuriato ma in definitiva quello di Washington è un messaggio per lui. Netanyahu approva un piano operativo per ...ispionline

L’ANCI Sicilia incontra l’Osservatorio civico di Siracusa - ]]> L’ANCI Sicilia ha incontrato, questa mattina, Salvo Sorbello e Donatella Lo Giudice, presidente e vicepresidente dell’Osservatorio civico di Siracusa, per un confronto sul tema della trasparenza e ...mondopalermo