Crollo ponte Baltimora | la teoria del complotto corre sui social

Baltimora, Cina e Argentina: tre ponti crollati in tre mesi. Gli esperti: infrastrutture non più adatte alle navi moderne - Un ponte a Baltimora uno in Cina e un altro in Argentina. Tre crolli disastrosi nei primi tre mesi del 2024 e tutti dopo collisioni con grandi navi commerciali. Che cosa sta succedendo ...ilmessaggero

Crollo del ponte di Baltimora, sospese le ricerche dei dispersi - La guardia costiera americana ha sospeso le ricerche dei sei dispersi dopo il Crollo del ponte di Baltimora. «Le acque sono troppo pericolose per i sommozzatori, ma continueremo con delle navi nella n ...mondopalermo

Baltimora, nuove immagini aeree del ponte distrutto - Le riprese aeree fornite dal National Transportation Safety Board (NTSB) mostrano i rottami del Francis Scott Key Bridge dopo che una nave portacontainer in blackout, martedì 26 marzo, si è schiantata ...lanuovasardegna