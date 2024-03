Crollo ponte Baltimora | la teoria del complotto corre sui social

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – La portacontainer Deli che si è schiantata contro il pilone del Francis Scott Key Bridge, provocandone il, è stata vittima di "cyberattacco". Oppure le strutture e i servizi delall'ingresso del porto disono state indebolite, e quindi messe a rischio, durante il periodo del lockdown. Questi alcuni esempi delle L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Elezioni europee,bocciano candidatura Vannacci: no per 60% Sanità, Schillaci: “Le liste d’attesa sono il peggior biglietto da visita del Ssn” Infortuni, Inca Cgil: con protocollo Inail-Patronati dopo 12 anni lavoratori più tutelati Gela, si spara alla testa con la pistola della mamma: 14enne in rianimazione Ucraina, Meloni vede Macron: ...