Crollo del ponte a Baltimore | le indagini sulla nave e la terribile verità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Secondo gli esperti, a giugno scorso lanon avrebbe superato tutti i test. Ledelle autorità provano a far lucequestione Ildela Baltimora ha causato la morte di sei persone, mentre altre risultano ancora disperse. A perdere la vita sono degli operai che stavano lavorando sulper ristrutturarlo, mentre altre sei persone (che in quel momento eranostruttura) sono state trascinate all’interno del fiume: di loro non si hanno più notizie. I cittadini di Baltimora e le forze dell’ordine cercano affannosamente di riorganizzarsi dopo la tragedia. IlPatapsco è uno degli snodi fondamentali del traffico in città. Ildela Baltimora. Si indaga ...