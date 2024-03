Crolla un palazzo ottocentesco a Vicenza | panico al quartiere dei Ferrovieri

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 –unantico a, scatta ilneldei. Gli abitanti sono stati svegliati nel cuore della notte da un forte boato e i detriti hanno invaso la via Baracca. Al momento non risultano vittime. È accaduto la notte scorsa in uno dei quartieri più popolosi della città. A cedere completamente è stato il tetto, forse a causa delle piogge dell'ultimo periodo. L’edificio risale all'Ottocento ed era da tempo abbandonato. Il crollo Dopo l'allarme lanciato dai residenti – svegliati da un forte rumore – sul posto è intervenuta una volante della Questura che ha poi allertato i vigili del fuoco. Una volta esclusa la presenza all'interno della struttura di eventuali sbandati o senza fissa dimora, l'intera zona è ...

