Criscitiello | «Senza prove Acerbi mandato via dall’Italia Scandalo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Francescoè stato condannato dai media ancora prima che la sentenza della Giustizia Sportiva arrivasse. Michelenon ci sta e lo conferma su Sportitalia. INGIUSTO – Michelecritica la posizione presa a priori: «una prova euna sentenzaè statoa casa dalla Nazionale. Questa è una cosasa, ennesima prova che la Federazione non tutela i propri tesserati. Successo con Tonali e Fagioli, hanno sbagliato stavolta con. Juan Jesus già aveva questo precedente con Higuain, che non fu squalificato. Il problema è che noi non possiamo credere alla sua parola come a quella di. Di fronte all’asdicon ...