Cripta di Sant’Eusebio | un anno di pulizia mensile

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Vittima di vandali e degrado, non c’è pace per ladi, ciò che resta di un’antica chiesa romanica sorta su un preesistente tempio longobardo in piazza Leonardo da Vinci. Nascosta da una pensilina aperta sui lati, alcune settimane fa all’interno era stata trovata una bicicletta lanciata dall’alto. Un fatto eccezionale, mentre è molto più frequente trovarci bottiglie e lattine abbandonate e persino indumenti, sintomo della presenza di un senzatetto che usano la testimonianza storica come riparo. Non è difficile, infatti, superare la recinzione e introdursi danneggiando la muratura. Per l’associazione Amici dei musei e monumenti pavesi è una situazione preoccupante e il Comune dovrebbe avere più cura della, magari controllandola con una telecamera. Il documento unico di programmazione ha inserito il ...

Verso la Pasqua. In corso a Benetutti gli eventi per "sa Chida Santa" - I riti della Settimana Santa e le celebrazioni che ricordano la passione, morte e resurrezione di Cristo sono un momento fortemente evocativo in molte comunità della Sardegna. A Benetutti, i momenti d ...sardegnalive

I riti della Settimana Santa: le celebrazioni con il vescovo di Brescia - Domani sera la Via crucis partendo da San Faustino, giovedì la messa crismale in diretta su Teletutto: tutti gli appuntamenti prima di Pasqua ...giornaledibrescia

Salerno: venerdì la Via Crucis presso parrocchia Sant’Eustachio martire - StampaVenerdì 29 Marzo, presso la parrocchia Sant’Eustachio martire, situata nella zona orientale di Salerno, si svolgerà alle ore 19:00, una suggestiva Via Crucis, inizierà in chiesa dove saranno com ...salernonotizie