“Cretino | sei un pagliaccio” Caos a È sempre CartaBianca | insulti tra Orsini | ospite e Berlinguer

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lite a Ècarta bianca tra due ospiti della conduttrice Bianca. Martedì 26 marzo 2024, su Rete 4 è andata in onda la puntata settimanale del talk che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Nella puntata spazio al sanguinoso attentato alla Crocus City Hall di Mosca. L’attentato è costato la vita a 137 morti, mentre 180 sono i feriti di quello che potrebbe scatenare una serie di ripercussioni a livello mondiale. In studio tantissimi ospiti e personaggi del mondo della politica e dell’informazione pronti a discutere e confrontarsi sui vari temi. Tra questi il professor ...