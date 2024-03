Cretino | Disturbato Una rissa senza precedenti tra Orsini e Cappellini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Scontrotra Alessandroe Stefanosulla guerra tra Russia e Ucraina. A parlare nel corso della puntata del 26 marzo di E' sempre Cartabianca, talk show di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, è il professore di sociologia del terrorismo internazionale: “La Nato dà per scontato e accetta che il Donbass sia spacciato, perché il Donbass è spacciato, in questo momento rimangono solo tre roccaforti, tre bastioni difensivi in Donbass, che ad un certo punto cadranno. Come ne sono cadute altre e in queste ore stanno crollando tutti i villaggi. Inoltre la Nato accetta, diciamo serenamente,fare scoppiare la guerra mondiale”. Mentre il docente pronuncia queste parole il giornalista di Repubblica ride e scuote la testa, causando una reazione inaspettata: ...