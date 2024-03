(Di mercoledì 27 marzo 2024)le miglioriprotettive per ilinveceche non mettono al sicuro la nostradai raggi UVA e UVB? Ne abbiamo parlato con l'esperta di Altroconsumo.

Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) – Altroconsumo ha portato per la prima volta in laboratorio 12 creme solari per il viso , per valutare se i prodotti analizzati rispettassero le promesse di ... (calcioweb.eu)

Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Altroconsumo ha portato per la prima volta in laboratorio 12 creme solari per il viso , per valutare se i prodotti analizzati rispettassero le promesse di ... (ilgiornaleditalia)

Segnalate al ministero della Salute e all’Agcm perché ‘non proteggono quanto promettono' Altroconsumo ha portato per la prima volta in laboratorio 12 creme solari per il viso , per valutare se i ... (sbircialanotizia)

Creme solari per il viso: l’indagine che rivela quali sono quelle che non proteggono la pelle - Quali sono le migliori Creme protettive per il viso e quali invece quelle che non mettono al sicuro la nostra pelle dai raggi UVA e UVB Ne abbiamo parlato ...fanpage

Ossessionati da trucchi e prodotti di bellezza, ecco i Sephora kids - E se in Svezia una grande catena di farmacie ha annunciato la settimana scorsa che avrebbe introdotto un limite di età di 15 anni per ottenere determinati prodotti, anche in Svizzera vedere ragazze di ...tio.ch

Protezione solare durante lo sport, un gradito regalo per la pelle - La protezione solare per sportivi non unge, è facile da applicare anche durante lo sport, ha un pack comodo per bici, corsa, tennis, trekking ...donnamoderna