Così Salvini e Santanchè diventeranno i sassolini nella scarpa di Meloni fino alle europee

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dueper Giorgia: S & S.. Il primo ieri, in un Consiglio dei ministri piuttosto importante, ha deciso di disertare per gettarsi sulla campagna e... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Aveva definito Emmanuel Macron «un guerrafondaio» e un «pericolo per l’Ue». Ora, il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini , corregge il tiro , precisando di non avercela con il ... (open.online)

Il grande e grosso bluff di Salvini per non subire il sorpasso di Forza Italia alle Europee: E allora Salvini, precipitato dal trentaquattro per cento del 2019, deve pedalare forte in salita per non perdere il secondo posto nella classifica del centrodestra. Così cerca, anche l'aiuto di Le ...

Chiedete scusa ad Acerbi , i dolori di povera Schlein e Renzi : quindi, oggi...: ... che sia audio, video e finanche testimoniale" non è possibile irrorare una pena così severa. - ... - Ha ragione Meloni , e sbaglia Salvini a soffiare sul fuoco delle divisioni del governo. Il regalo ...