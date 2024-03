Cos’è il Trad Wife e perché le “casalinghe 2 0” di TikTok dovrebbero preoccuparci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In un soggiorno immacolato, Estee rivela i trucchi per fare un figurone quando si ricevono gli ospiti. Indossa un grembiule a quadri rosa e porta i capelli – biondissimi – cotonati e perfettamente in piega. Ashley invece riflette sulla “ingenuità del femminismo” mentre impasta sul bancone di una cucina immacolata. Non state guardando uno sceneggiato televisivo degli anni Cinquanta, ma i video delle, content creator che mostrano sui social una vita fatta di faccende domestiche, pane fatto in casa, bambini, orto e cene in famiglia. Sono a tutti gli effetti2.0: hanno rinunciato al lavoro fuori casa per dedicarsi alla cura della famiglia (che è, a tutti gli effetti, un altro lavoro). Lo fanno promuovendo con entusiasmo un ritorno ai valoriizionali, da cui il nome “itional ...